صالح يكلف مرشح المحور الإيراني(تحالف البناء) لرئاسة الوزراء

صالح يكلف مرشح المحور الإيراني(تحالف البناء) لرئاسة الوزراء
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كلف رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح اليوم الخميس، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة بعد اعتذار الرئيس المكلف عدنان الزرفي.وجرت عملية التكليف داخل قصر السلام بمنطقة الجادرية وسط بغداد، بحضور عدد من القيادات السياسية والنيابية.وأكد الزرفي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، انه تقدم بالاعتذار عن تكليفه برئاسة الوزراء، للحفاظ على وحدة العراق ومصالحه العليا.وأضاف إن عدم نجاح تجربة التكليف تعود لأسباب داخلية وخارجية لن تمنعني من المضي في خدمة الشعب عبر موقعي كنائب في مجلس النواب، مؤكدا مواصلة العمل والاستعداد للانتخابات القادمة المبكرة لاستكمال المشروع الوطني وتطوير أسسه الاقتصادية لإعادة أعمار العراق أسوة بدول العالم المتقدمة.

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