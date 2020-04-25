صبري:اتصالات مكثفة بين الكاظمي والقيادة الكردية بشأن الكابينة الوزارية

صبري:اتصالات مكثفة بين الكاظمي والقيادة الكردية بشأن الكابينة الوزارية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية فيان صبري، السبت، عن وجود اتصالات مكثفة بين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والقيادة الكردية بشأن الكابينة الوزارية.وقالت صبري في تصريح أوردته صحيفة “الشرق الأوسط” ، إن «هناك اتصالات مكثفة تجري بين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وبين القيادة الكردية حول مختلف القضايا”.وأضافت أن “هناك تفاهماً إيجابياً وعميقاً بين الكاظمي وبين القيادات الكردية وهو موضع ترحيب من قبل الطرفين».ولم تشر صبري إلى ما إذا كان قد تم حسم أسماء الوزراء الأكراد في التشكيلة المقترحة، لا سيما أن هناك اعتراضات من العديد من الكتل الشيعية على بقاء وزير المالية فؤاد حسين في التشكيلة القادمة، مؤكدة أن “المفاوضات قائمة من دون شروط مسبقة من الطرفين”. 

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