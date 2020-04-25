صبري:اتصالات مكثفة بين الكاظمي والقيادة الكردية بشأن الكابينة الوزارية

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المالية النيابية:تخفيض رواتب الموظفين سينفذ في حال استمرار انهيار الوضع الاقتصادي والمالي
إيران تفتح سوقا تجاريا على حدودها مع كردستان
بالوثيقة..شكوى من 25 نائبا ضد وزير المالية
الطاقة النيابية:العراق يمر بأزمة كبيرة لا يمكن الخروج منها
نائب يقترح الاقتراض الاجباري من المصارف الأهلية لسد العجز المالي
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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