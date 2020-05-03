عائلة مصرية تنقل عروض الأسود للمنزل

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نائب كردي لحكومة مسرور:لماذا لاتوزعون رواتب موظفي الإقليم ومبالغها موجودة؟!
حزب الدعوة:من قال أن المالكي دمر العراق؟؟!!
نائب:تهريب النفط العراقي باشراف زعماء الكتل الشيعية والكردية
حزب بارزاني يعلن عن توجه وفد كردي جديد إلى بغداد لحل الأزمة المالية
مجلس السليمانية يقرر انفصال مالي وإداري عن حكومة الإقليم
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
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متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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