عبد الصمد يطالب عبد المهدي بإصدار أمر قبض على أيهم السامرائي وضرغام الدباغ

عبد الصمد يطالب عبد المهدي بإصدار أمر قبض على أيهم السامرائي وضرغام الدباغ
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء النيابية، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الى اصدار امر قبض بحق شخصين، احدهما كان وزيراً سابقاً.وذكرت اللجنة في رسالة الى عبد المهدي، أنه “استنادا الى المادة السابعة من الدستور العراقي البند اولا الذي ينص (يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب أو التكفير او التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد او يمجد او يروج او يبرر له وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم بقانون). نود أن نبين انه في الآونة الاخيرة ظهور اصوات نشاز تمجد وتبرر لـ (حزب البعث المقبور) في القنوات الفضائية والتجمعات التي تقام خارج العراق من شخصيات عراقية سياسية كانت مشاركة في العملية السياسية الحالية من قبيل (أيهم السامرائي) الوزير السابق وشخصيات مشمولة بقوانين العدالة الانتقالية مثل (ضرغام الدباغ) احد السجناء السياسيين وغيره من الشخصيات العراقية في كافة المجالات سواء كانت سياسية أو فنية أو رياضية وغيرها حيث انها تمجد وتروج الأفكار البعث المقبور”.وطالبت اللجنة بالوقوف، “ضد هذه الأصوات ومعاقبة كل من يسجد او يبرر لإفكار البعث المقبور، لاسيما الأسماء أعلاه، وإصدار مذكرة القاء قبض عليهم وايقاف مستحقاتهم المالية الممنوحة لهم وفق القوانين النافذة وذلك وفقا لقانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية المرقم (32) لسنة 2016”.

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