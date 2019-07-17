عبد اللطيف:عمار الحكيم يريد محافظا للبصرة شبيها بالحرامي الهارب ماجد النصراوي

عبد اللطيف:عمار الحكيم يريد محافظا للبصرة شبيها بالحرامي الهارب ماجد النصراوي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف النائب السابق عن محافظة البصرة وائل عبد اللطيف، الاربعاء،  التظاهرات التي دعا اليها تيار الحكمة في البصرة بالسياسية، مبينا ان التيار رشح شخصية ضعيفة وغير مرحب بها جماهيرا لخلافة محافظة البصرة اسعد العيداني.وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي: أن “تظاهرات تيار الحكمة في البصرة سيكون اختبارا حقيقا لشعبية التيار في البصرة”، مبينا ان ” التظاهرات التي دعا إليها الحكمة هي سياسية تختلف تماما عن التظاهرات الشعبية المنادية بالخدمات”.واضاف أن “القوى الشعبية غير مستعدة لدعم مرشح التيار علي الشداد كونه شخصية ضعيفة  ولص وغير مرحب بها في منصب جديد فضلا عن وجود استياء شعبي من مجلس المحافظة”.وأوضح عبد اللطيف أن “الأيام المقبلة ستشهد تصعيدا خطيرا بين محافظ البصرة اسعد العيداني وبعض إطراف النصر وبين تيار الحكمة الذي يرى أحقية في منصب المحافظة منذ هروب المحافظ السابق الحرامي صديق عمار الحكيم  ماجد النصراوي”. 

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