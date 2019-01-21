عبد المهدي:الحكومة ستتبنى أعمال المبدعين والمخترعين وتحويلها إلى منتجات

عبد المهدي:الحكومة ستتبنى أعمال المبدعين والمخترعين وتحويلها إلى منتجات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين (21 كانون الثاني 2019)، عن توجه الحكومة لتخصيص جوائز مجزية للمبدعين والمخترعين وتبني أعمالهم.وقال عبد المهدي، خلال حضور منتدى المخترعين العراقيين في يومهم السنوي الثالث، إن “على مخترعينا وعلمائنا تعزيز الثقة بالنفس والقدرات والكفاءات العراقية وعدم الاعتماد على استيراد الحلول من الخارج وازالة العقبات والقوانين التي تعيق المبادرات الخلاّقة”.وأضاف أن “العراق يجب ان يعود مركزا للحضارة وللعلم والمعرفة لإمتلاكه مقومات وخصائص النهوض، ويجب ان لا نكتفي بالتغني بماضي حضارتنا العريقة دون مواصلة التقدم”.وتابع: أن “الأزمات يجب ان تكون دافعا لإبتكار الحلول اسوة بتجارب الدول الناجحة التي خرجت من الحروب اكثر قوة وخدمة للانسانية باختراعاتها والتكنولوجيا التي وفرتها لكل العالم”، مشيرا الى ان “الاختراعات والاكتشافات مؤشران لتقدم الامم ويمكن بهما تحقيق اختراق والانتقال من حال الى حال”.وبين رئيس مجلس الوزراء، أن “الحكومة تتوجه لتخصيص جوائز مجزية للمبدعين والمخترعين وتبني اعمالهم وتحويلها من نظريات الى منتجات”.

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