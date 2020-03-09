عبد المهدي لشمخاني:أمريكا طلبت مني قطع العلاقات مع إيران وأنا رفضت

عبد المهدي لشمخاني:أمريكا طلبت مني قطع العلاقات مع إيران وأنا رفضت
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- هاجم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاثنين، الولايات المتحدة الأميركية، متهما إياها بالضغط على العراق لـ”قطع” العلاقات مع إيران، فيما أشار إلى ان واشنطن جعلت الوضع في المنطقة اكثر تعقيدا بضغوطها على ايران والعراق.وقال عبد المهدي خلال استقباله أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني، علي شمخاني في بغداد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، إن “الحكومة لاترغب بان يكون العراق محلا لتصفية الحسابات مع الجارة العزيزة إيران”.وأضاف أن “ أميركا وبخروجها من الاتفاق النووي وممارسة الضغوط على إيران والعراق قد جعلت الوضع بالمنطقة اكثر تعقيدا، والآن كذلك من خلال تصعيد الضغوط علينا تريد منا ان نقطع العلاقات مع ايران، في حين ان المنطق الجيوسياسي يقتضي ان نستفيد من امكانات جيراننا بما يخدم مصالحنا وامننا الوطني”. معربا عن شكره للمساعدات التي بذلتها ايران حكومة وشعبا ووقوفها الى جانب الشعب العراقي خلال السنوات الصعبة في محاربة الارهاب التكفيري”.واعرب عبدالمهدي عن “شكره وتقديره لاستعداد ايران تقديم العون للعراق في مكافحة فيروس كورونا”، معتبرا انه “من الطبيعي ان جميع الدول بحاجة الى التعاون فيما بينها في مواجهة هكذا كوارث”.

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