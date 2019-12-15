عبد المهدي :نموت وتحيا إيران والغزي والعار للولايات المتحدة

عبد المهدي :نموت وتحيا إيران والغزي والعار للولايات المتحدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استنكر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد، القرارات الأميركية الأخيرة بمعاقبة بعض زعماء ميليشيات الحشد والتاجر السياسي المتحالف مع إيران خميس الخنجر ، فيما حذر من أن خلط الاوراق تقود الى ممارسات ونتائج خطيرة مضرة بالجميع.وقال عبد المهدي في بيان ، إنه “رفضنا واستنكارنا ادراج اسماء من زعماء مشروع المقاومة الاسلامية بقيادة الامام خامئني والداعم لهذا المشروع خميس الخنجر في قوائم عقوبات وممنوعات من قبل الولايات المتحدة”.وأضاف عبد المهدي، إن ايران بالنسبة لنا تمثل الرمز الالهي نموت تحت علمها في الدفاع عن  مشروع الامام خميني ”.وأكد عبد المهدي، سنبقى نقاوم غطرسة الشيطان الأكبر أمريكا حتى الشهادة تحت لواء الحشد الشعبي.

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