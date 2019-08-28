عبد المهدي ووزير الطاقة التركي يبحثان ملف إدارة ملف المياه بين البلدين

عبد المهدي ووزير الطاقة التركي يبحثان ملف إدارة ملف المياه بين البلدين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الأربعاء (28 آب 2019) وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان موجز أن الأخير “استقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز والوفد المرافق له”.وكان عبد المهدي (1 آب 2019) استقبل المبعوث الخاص للرئيس التركي بشأن المياه، فيصل اوغلو والوفد المرافق له، وناقشوا مناسيب الخزين المائي بما يسهم في تحسين تشغيل السدود وادارة المياه، لاسيما اثناء الازمات في مواسم الشح والفيضان، وكذلك التعاون في الملفات الاقليمية والدولية التي تتعلق بالمياه.

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