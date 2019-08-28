عبد المهدي ووزير الطاقة التركي يبحثان ملف إدارة ملف المياه بين البلدين

بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الأربعاء (28 آب 2019) وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان موجز أن الأخير “استقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز والوفد المرافق له”.