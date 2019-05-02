عبد المهدي يتوجه إلى وطنه الثاني فرنسا

عبد المهدي يتوجه إلى وطنه الثاني فرنسا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انهى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والوفد الحكومي المرافق له اليوم الخميس زيارته الى المانيا.وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي: ان الاخير اختتم زيارته الى المانيا متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس.وكان عبد المهدي قد وصل يوم الاثنين الماضي الى العاصمة الالمانية برلين التقى فيها المستشارة الالمانية انجيلا ميركل وابرم عقدا مع شكرة سيمنس للعمل على مشاريع لتوفير الطاقة في العراق. وسيلتقي عبد المهدي بالرئيس الفرنسي ماكرون لتوقيع اتفاقيات اقتصادية مع الحكومة الفرنسية وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات .يذكر ان عبد المهدي مواطن فرنسي حاصل على جنسيتها ووجوده الحالي  كرئيس وزراء يخالف المادة  (18/رابعاً) من دستور العراق.

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