عبد المهدي يزور كربلاء

كربلاء/ شبكة أخبار العراق- اثنى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الاثنين، على الدور الكبير الذي تقوم به قوات الحشد الشعبي والاجهزة الأمنية بتأمين الزيارة الأربعينية.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي ، أن “عبد المهدي وخلال اجتماع عقده بقيادة عمليات الفرات الأوسط مع قيادات عسكرية وامنية وقيادات من الحشد الشعبي تابع الخطط الأمنية والخدمية وانسيابية حركة دخول وخروج الزوار الى كربلاء”.وأضاف البيان، أن “رئيس الوزراء اشاد بالجهود المبذولة من قبل الحشد الشعبي والقوات الأمنية لنجاح الزيارة المليونية”.وكان عبد المهدي وصل في وقت سابق من اليوم الاثنين الى محافظة كربلاء للاطلاع على الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الاربعينية.