عبد المهدي يمنع إصدار التعيينات غير الدستورية

بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، الخميس، رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي ورئيس الجمهورية برهم صالح، بمنع الإجراءات والتعيينات “غير الدستورية”.وقال عبد المهدي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي اليوم”، إنه “لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الوزارات والدوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية بل إجراء تغييرات وظيفية وهيكلية”.وأضاف عبد المهدي، “نرجو من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والوزراء منع جميع الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي لا تدخل في إطار تصريف الامور اليومية، كما نطلب من الوزراء ومسؤولي أية جهة رسمية غير مرتبطة بوزارة منع و / او الإمتناع عن مثل هكذا خطوات”.واستدرك: “كما نطلب من مجلس النواب الموقر مراقبة هذا الشأن معلنين أن الحكومة القادمة ستلغي أي أمر لم يجر في إطار السياقات الدستورية والقانونية أو خارج مهام تصريف الامور اليومية، وسيعرض نفسه للعقوبة من يقوم بالمخالفة.