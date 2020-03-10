عبد المهدي يوجه بمتابعة أسعار النفط يوميا

بغداد/ شبكة اخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، الثلاثاء (10 آذار 2020)، بمتابعة أسعار النفط يومياً وعدم الاعتماد على المراجعة الشهرية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، إن “عبدالمهدي أجرى ، صباح اليوم الثلاثاء ، زيارة الى وزارة النفط- شركة تسويق النفط سومو ، واطلع على عرض من شركة تسويق النفط حول طريقة تسعير النفط الخام وتداعيات انخفاض الأسعار عالميا”.واضاف البيان أن “رئيس الوزراء وجّه بالمتابعة اليومية المتواصلة للسوق وأن لا تبقى الشركة على آلياتها الاعتيادية المتبعة التي تتم فيها مراجعة الأسعار شهريا “، لافتا إلى أن “نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، ثامر الغضبان، وعدد من المديرين العامين في الوزارة كانوا في استقبال عبدالمهدي”.