عثمان:بغداد وأربيل على وشك إعلان إتفاق نهائي بشأن إدارة المطارات والمنافذ والموارد الطبيعية

عثمان:بغداد وأربيل على وشك إعلان إتفاق نهائي بشأن إدارة المطارات والمنافذ والموارد الطبيعية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني محمد عثمان، الأربعاء، عن توصل بغداد واربيل إلى المراحل النهائية لإعلان اتفاق شامل لإدارة المطارات والمنافذ الحدودية والموارد الاقتصادية في الإقليم, داعيا الطرفين إلى اللجوء لتغليب مصالح الشعب بدل المصالح الشخصية. وقال عثمان في تصريح  صحفي له اليوم، إن “حكومتي بغداد واربيل على وشك إعلان اتفاق شامل ونهائي بشان إدارة المطارات والمنافذ الحدودية والموارد الطبيعية في إقليم كردستان”. وأضاف أن “نتائج المفاوضات ايجابية للغاية بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي عزمه تسليم رواتب موظفي بعض الوزارات وفتح المطارات إمام المعتمرين الى السعودية ما يدل على حسن نية بغداد تجاه اربيل”، داعيا الطرفين إلى “طي صفحة الماضي والتعاون من اجل  إنهاء المشاكل وإنقاذ المواطنين الكرد من الأزمة المالية التي عصف بالإقليم منذ عام 2014”.وكانت المديرية العامة للجمارك في إقليم كردستان أعلنت اليوم الأربعاء عن قرب التوصل لاتفاق نهائي بين أربيل وبغداد بشأن إدارة المنافذ الحدودية.

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