عثمان:على اقليم كردستان ان يشعر بأن بغداد هي عمقه الاستراتيجي

عثمان:على اقليم كردستان ان يشعر بأن بغداد هي عمقه الاستراتيجي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى السياسي الكردي، محمود عثمان، اليوم الاحد، أن الاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يعد خطوة ’’مبشرة ومهمة’’ نحو تعزيز العلاقات بين الجانبين.وقال عثمان في حديث صحفي، “على اقليم كردستان ان يشعر بأن بغداد هي (عمقه الاستراتيجي)، وعليه ايضا ان يتمسك بإقامة أفضل العلاقات معها، كما أن على الحكومة الاتحادية مع الإقليم وفقا للشراكة والدستور لا على أساس الاستقواء”.وأضاف أنه “كلما شعر الكرد بأن حقوقهم محفوظة وأن بغداد تسعى لحل الخلافات معهم وتتعامل معهم باحترام فأكيد لن يلجؤوا أو يفكروا بخيارات الاستفتاء والانفصال مرة أخرى”.وبين أن “الاتفاق يجب أن يكون شاملا ودائميا لآنه من المحتمل أن تأتي حكومة أخرى غير حكومة الكاظمي فتلغيه كما حدث بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي”.وعقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في واشنطن في الساعات الماضية لقاءً مع الوفد الكردي المرافق له خلال زيارته الى واشنطن.وقال رئيس وفد إقليم كردستان إلى الولايات المتحدة فوزي الحريري، السبت (2020/8/22) إن وفد الإقليم اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.وأضاف الحريري في تصريح صحفي، أن “وفد إقليم كردستان دُعي إلى استئناف الحوار مع بغداد لحل المشاكل العالقة بين الطرفين”.وأشار الحريري، الذي يشغل منصب رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، إلى تفاصيل اللقاء الذي عقده الوفد الكردي مع الكاظمي في واشنطن. وقال إن “الكاظمي شكر وفد الإقليم على مشاركته ودعمه للمحادثات مع وزارة الخارجية الأمريكية في مختلف المواضيع، ولفت إلى أن رئيس الوزراء العراقي أكد وجود مشاكل اقتصادية كثيرة في العراق”.

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