عرب وتركمان كركوك يرفضون قانون الانتخابات بنظام “سانت ليغو”

عرب وتركمان كركوك يرفضون قانون الانتخابات بنظام “سانت ليغو”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن المكونين العربي والتركماني في كركوك، اليوم الأربعاء، رفضهما القاطع لتمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات وفق نظام “سانت ليغو” من دون أن يتضمن التعديل الجديد (المادة ٣٥) والتي تتعلق بتدقيق سجل الناخبين في المحافظة.وقال المكونين العربي والتركماني في كركوك خلال مؤتمر صحفي مشترك ، اننا “في الوقت الذي تتطلع فيه مكونات كركوك المتعايشة لممارسة حقوقها الديمقراطية لأول مرة منذ عام ٢٠٠٥ لانتخاب مجلس المحافظة، يعلن المكونان العربي والتركماني في كركوك رفضهما القاطع لتمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات من دون أن يتضمن التعديل الجديد (المادة ٣٥) والتي تتعلق بتدقيق سجل الناخبين في المحافظة”.واضافوا، إن “محافظة كركوك لم تشهد أي عملية انتخابية لمجلس المحافظة منذ عام ٢٠٠٥ بسبب سياسات التغيير الديموغرافي عبر فرض إرادة سياسية أحادية الطرف وخاصة بعد ثبوت إضافة قرابة 300 ألف نسمة من مواطني المحافظات الأخرى في بيانات وزارة التجارة (البطاقة التموينية) المعتمدة في سجل ناخبين محافظة كركوك والمسجلين، الأمر الذي احدث تغيرا ديموغرافيا في سجل الناخبين لمحافظة كركوك لمصلحة جهة قومية واحدة”.واكدوا، ان “المكونين العربي والتركماني يطالبان الكتل السياسية والقوى الوطنية في مجلس النواب العراقي بالحفاظ على المكتسبات الوطنية وإدراج المادة (٣٥) التي وضعت بتوافق كافة مكوناتها لتصحيح مسار العملية الانتخابية في كركوك، واعتماد البطاقة الوطنية في التصويت و بيانات وزارة التجارة (البطاقة التموينية) لإبعاد مواطني المحافظات الأخرى من سجل الناخبين في كركوك وحصر المشاركة لأهالي كركوك فقط”.واوضحوا في مؤتمرهم إننا “نحذر اليوم من التلاعب بأمن واستقرار محافظة كركوك والتعايش المترسخ بين أبنائها ونطالب بالسماح لأهل كركوك بممارسة حقوقهم الديمقراطية عبر انتخابات محلية شفافة ونزيهة من خلال تدقيق سجل الناخبين وهيكلة مكتب كركوك الانتخابي الذي تسيطر عليه جهة قومية واحدة منذ عام 2005 ولحد ألان، وان المكونين العربي والتركماني يحتفظان بخياراتهما الدستورية أمام أي قرارات انفرادية ضد الاستحقاقات الدستورية والديمقراطية لكركوك”.

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