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السوداني يعلن “نجاحه”بتزويد العراق بالماء لمدة شهر واحد من قبل تركيا..أي فشل هذا؟!
المحكمة الاتحادية الإطارية توافق على إرسال الأموال إلى الإقليم خلافا لقراراتها السابقة
ائتلاف المالكي:السيرفرات الإيرانية هي التي ستعتمد في العد والفرز الانتخابي الإلكتروني
حزب طالباني:سياسة حزب بارزاني التهميش والإقصاء
عرب وتركمان كركوك يرفضون قانون الانتخابات بنظام “سانت ليغو”
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السوداني يعلن “نجاحه”بتزويد العراق بالماء لمدة شهر واحد من قبل تركيا..أي فشل هذا؟!
المياه النيابية:إطلاق تركيا المياه لمدة شهر واحد يؤكد على أنها دولة مارقة لاتحترم السيادة العراقية
السوداني يمنح تركيا فرص استثمارية كبيرة والأخيرة ترد عليه..قررنا تزويدكم بالماء لمدة شهر واحد!!
نائب:أموال صندوق اعمار المناطق المحررة تحت قبضة السراق و”سندرس” الموازنة
الاتحاد الأوروبي يدعو حكومة السوداني إلى أحترام الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
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وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
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السوداني في تركيا لدعم اقتصادها مقابل استمرارها بقطع المياه عن العراق!
قادة أمريكان:قواتنا لن تنسحب من العراق نهائياً
برلمان الإطار الإيراني يصوت على (7) مواد من أصل(15) ضمن قانون الانتخابات المرفوض من قبل الشعب
وزير الداخلية يشكل لجنة لإجراء الفحص الطبي على منتسبي الوزارة لكشف متعاطي المخدرات
لأنه يكشف فسادهم ..الحلبوسي ينقل النائب المستقل السلامي من لجنة النزاهة إلى الزراعة
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