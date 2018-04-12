علاوي:الديمقراطية المستنسخة لا تنفع في العراق

بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد نائب رئيس الجمهورية وزعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، اليوم الخميس، خمس شروط لضمان تحقيق الاستقرار، فيما أكد ان ما وصفه بـالديمقراطية المستنسخة لا تلبي حاجة المجتمع.وقال علاوي، خلال مشاركتة في مؤتمر “فكر” بالامارات، إن “تحقيق الاستقلال الناجز والخروج من التأثيرات الاقليمية والدولية بالاضافة إلى تحقيق الامن بكل ابعاده الغذائية والمعلوماتية والشخصية هي ركائز اساسية لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق الاستقرار لمجتمعاتنا”.وأكد ان “الديمقراطية المستنسخة من دول العالم هي ديمقراطية لا تلبي حاجات ولا تطلعات مجتمعاتنا، لافتاً الى ان ماشهده العراق عام 2010 من مصادرة لحقوق وارادة الشعب العراقي كان دليلاً واضحاً على امكانية التلاعب بالديمقراطية .وحول الوضع الاقليمي شدد علاوي على “ضرورة وضع خارطة طريق للاولويات التي ينبغي معالجتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومعالجة الملف السوري سياسيا ودعم قوى الاعتدال في العراق وايقاف التدخل الخارجي بالشؤون الداخلية”، لافتاً في الوقت ذاته الى “اهمية تحريك وتطوير المؤسسات الاقليمية العربية وفي مقدمتها جامعة الدول العربية ووضع قوانين واطارات جديدة ودعمها مادياً لكي تقوم بمهامها اللازمة”.