علاوي:المحكمة الاتحادية اثبتت قدرتها على تصويب الانحراف الانتخابي

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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، الخميس، أن قرارات المحكمة الاتحادية وجهت ضربة قاصمة لارادات الفساد والتزوير، مؤكدا ثقته بقدرة القضاء على تصويب “الانحراف” الذي شهدته العملية الانتخابية.وقال علاوي في بيان،”نؤكد كامل الاحترام والالتزام الخاص بقرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات”، لافتا الى ان “تلك القرارات وجهت ضربة قاصمة لارادات التزوير والفساد”.واضاف “ثقتنا عالية بقضائنا المستقل وبادارته المهنية المستقلة لتصويب الانحراف الذي شهدته العملية الانتخابية، سواء عن طريق اجراءات العد والفرز اليدوي او عن طريق النظر بالكم الهائل من عمليات التزوير الذي شهدته”، مؤكدا ضرورة “اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المزورين وحماتهم”.