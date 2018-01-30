علاوي ومحلب يؤكدان على تعزيز العلاقات بين العراق ومصر

علاوي ومحلب يؤكدان على تعزيز العلاقات بين العراق ومصر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، اليوم خلال استقباله مساعد رئيس جمهورية مصر العربية، ان ديمومة العلاقات بين العراق ومصر تصب في مصلحة الامة العربية.وذكر بيان لمكتب علاوي: ان “علاوي استقبل مساعد رئيس جمهورية مصر العربية ابراهيم محلب والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية تخدم البلدين في مجالات متعددة”.وبين ان “هذه الزيارات يجب ان تسهم في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية خصوصا خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، وان في ديمومتها مصلحة ليس للبلدين فحسب وانما للامة العربية كلها ستسهم في تجاوز الاوضاع الاستثنائية والمؤلمة التي تشهدها المنطقة العربية وصولا الى حالة الاستقرار المنشود”.واوضح ان “علاوي اكد بأن هذه الزيارة وبهذا الحجم والمستوى المتميز دليل على عمق الالفة والمحبة والعلاقات المتميزة التي تربط جناحي الامة العربية، مصر والعراق”.من جانبه بارك مساعد الرئيس المصري “انتصارات العراق التي تكللت بسحق الارهاب”، مؤكداُ “وقوف مصر شعباً وحكومةً وقيادةً الى جانب العراق الموحد”.

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