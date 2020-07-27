علاوي يدعو الحكومة إلى حماية المتظاهرين

علاوي يدعو الحكومة إلى حماية المتظاهرين
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، الاثنين، على أحداث التحرير الليلة الماضية.وقال علاوي، عبر “توتير”: ” كنا نأمل بالكشف عن قتلة ‫المتظاهرين السلميين وحماتهم، ومحاكمتهم محاكمة علنية، ففوجئنا بقوات القمع وهي تسيل دماءهم من جديد وكأنها تريد اعادة ذات المشاهد السابقة”.‏وشدد بالقول: “على الحكومة ردع تلك القوات وحماية المتظاهرين السلميين والكشف عن اولئك القتلة كما تم الكشف عن خاطفي الناشطة الالمانية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *