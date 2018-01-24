عمليات نينوى تنفي انسحاب الحشد من الموصل

بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، الأربعاء، وجود عملية انسحاب لقوات الحشد الشعبي من الموصل، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سلم الملف الأمني في المدينة للشرطة المحلية. وقال الجبوري في تصريح صحفي له اليوم، إنه “لا وجود لعملية انسحاب للحشد، إنما هناك إعادة انتشار وترتيب”.وأضاف الجبوري، أن “قيادة العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة سلما الملف الأمني في الموصل وعموم مناطق نينوى إلى الشرطة المحلية، فيما تتمركز قوات الحشد على أطرافها، وسورها الخارجي بيد الجيش العراقي ولدينا قوات احتياط إضافية وأفواج مغاوير الفرقة 16”.واوضح الجبوري، أن “المعلومات الاستخبارية تؤكد صعوبة إعادة عناصر (داعش) لتنظيم أنفسهم والعودة لأن القوات العراقية مستمرة في متابعتهم، ومع ذلك نحن نأخذ بنظر الاعتبار جميع الاحتمالات ولدينا يوميا عمليات تفتيش ومداهمات لأماكن وجودهم المحتملة”.