غداً..مؤتمر الجمعية الآسيويَّة في بغداد لمناقشة ثمانية ملفات

غداً..مؤتمر الجمعية الآسيويَّة في بغداد لمناقشة ثمانية ملفات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تستضيف العاصمة بغداد يوم غد الجمعة، مؤتمر الجمعية الآسيويَّة بمشاركة أغلب الدول الآسيوية الأعضاء لمناقشة ثمانية ملفات منها التصويت على مشروع قرار يخص فلسطين.وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، حيدر السلامي في حديث صحفي، إنَّ “اللجنة السياسية التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية ستعقد اجتماعها يومي الجمعة والسبت”، مشيراً إلى أنَّ الاجتماع “تحضره جميع الوفود الآسيوية ضمن الجمعية التي ستصل إلى 15 وفداً”.وأوضح السلامي أنَّ “الأمانة العامة للجمعية ستناقش ثمانية مشاريع قرارات تتعلق بالأوضاع السياسية لغرض توحيد رؤى البرلمانات الآسيوية وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية”، مضيفاً أنَّ “وزارة الخارجية هي المعنية بالدبلوماسية والعلاقات الدولية، واليوم نحن في جانب آخر وهي الدبلوماسية البرلمانية التي تعنى بتقارب الشعوب باعتبار أنَّ أعضاء البرلمان ممثلو الشعب ومنهم تصدر القرارات والقوانين”.وتابع النائب أنَّ “هناك مشروع قرار خاصاً بفلسطين سيناقش ضمن مشاريع القرارات المطروحة على جدول أعمال اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية الآسيوية”، مبيناً أنَّ “مشروع القانون لمصلحة فلسطين مع تحفظاتنا على بعض ما جاء فيه وبخاصة ما يتعلق بحل الدولتين، كونه يشير إلى اعتراف ضمني بأنَّ الكيان الصهيوني دولة وسيعلن العراق تحفظه وامتناعه وتعديل هذه العبارات لأننا نؤمن أنَّ هناك كياناً غاصباً لأراضي الدولة الفلسطينية”.

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