منتخبنا الأولمبي أمام نظيره الفيتنامي في الربع النهائي لكأس آسيا

منتخبنا الأولمبي أمام نظيره الفيتنامي في الربع النهائي لكأس آسيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقيم، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، المؤتمرُ الفنيّ لمباراةِ منتخبنا الأولمبيّ ونظيره الفيتنامي، التي ستقام في ملعبِ الجنوب بمدينةِ الوكرة مساء يوم غدٍ الجمعة في تمام الساعة 8:30 مساءً ضمن الدور ربع النهائي لنهائياتِ كأس آسيا لمنتخبات دون 23 عاماً.وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ، ان “منتخبنا الأولمبيّ سيرتدي الطقمَ الأبيض الكامل، وحارس المرمى الزي الأصفر، فيما يرتدي منتخبُ فيتنام اللون الأحمر وحارس المرمى اللون الأخضر”.واضاف البيان، انه “وفقاً لتعليماتِ البطولة فإنه في حالةِ تعادل المنتخبين في الوقتِ الرسميّ سيصار إلى تَمديدِ المباراة إلى شوطين إضافيين (مدة كل شوط 15 دقيقة)”، موضحا انه “في حال استمرار التعادل يتم اللجوءُ إلى ركلاتِ الجزاء الترجيحيّة من علامةِ الجزاء لحسم نتيجة المباراة، وبلوغ الفائز الدور نصف النهائي للبُطولة”.وتأهل العراق بعد صدارته المجموعة الثالثة، بينما جاءت فيتنام ثاني المجموعة الرابعة بعد خسارتها اليوم الثلاثاء، من أوزبكستان التي ستلاقي السعودية الجمعة أيضاً.

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