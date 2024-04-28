غداً.. مواجهة المنتخب الأولمبي مع نظيره الياباني

غداً.. مواجهة المنتخب الأولمبي مع نظيره الياباني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يواجه المنتخب العراقي الأولمبي، يوم غدٍ الاثنين (28 نيسان 2024)، نظيره الكمبيوتر الياباني، على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.وشملت الحصة التدريبية، التي قادها المدرب راضي شنيشل، تمارين استشفاء للاعبين الذين شاركوا في مباراة فيتنام، فيما أدى بقية اللاعبين الوحدة التدريبية الكاملة، التي تضمنت عددا من حالات اللعب المختلفة.وشهدت التدريبات حضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، وعضو الاتحاد ورئيس الوفد غانم عريبي، إلى جانب الأعضاء غالب الزاملي و كوفند عبد الخالق ومحمد ناصر، والأمين العام محمد فرحان.ويستعد المنتخب الأولمبي العراقي لمواجهة نظيره الياباني، يوم غد الاثنين، في ملعب جاسم بن حمد، عند الثامنة والنصف مساءً (بتوقيت العراق)، ضمن الدور نصف النهائي لمنافسات كأس آسيا، المؤهلة إلى أولمبياد باريس.وسمَّى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأسترالي شون ايفانز حكماً للمواجهة، وسبق له أن قاد مواجهة منتخبنا الأولمبي أمام نظيره الطاجيكي خلال مرحلة المجموعات وانتهت لمصلحة كتيبة راضي شنيشل بنتيجة 2-4.وأكد شنيشل بعد تخطي عقبة فيتنام في الدور الربع النهائي أنَّ الجهاز الفني طوى تلك الصفحة والتركيز حاليا بات ينصب على كيفية مقارعة اليابان من أجل الفوز وضمان بلوغ المباراة النهائية للبطولة الآسيوية من جهة، والتأهل بشكل رسمي إلى أولمبياد باريس من جهة أخرى.وسيفتقد الأولمبي العراقي في لقاء الغد قائده ولاعب خط الوسط منتظر محمد “كنوش” بداعي الحرمان بعد حصوله على بطاقتين صفراوين في مباراتين متتاليتين أمام السعودية وفيتنام.تجدر الإشارة إلى أنَّ المنتخبات الثلاثة الأولى في نهائيات آسيا الحالية ستتأهل بشكل مباشر إلى أولمبياد باريس، بينما سيخوض المنتخب صاحب الترتيب الرابع مواجهة فاصلة أمام رابع قارة أفريقيا منتخب غينيا لتحديد المتأهل الأخير إلى الأولمبياد.

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