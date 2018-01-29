فرنسا تحذر العراق من إعدام الفرنسيين الدواعش!

فرنسا تحذر العراق من إعدام الفرنسيين الدواعش!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبى ،الاثنين، إن باريس “ستتدخل عسكريا” حال إصدار أحكام بالإعدام بحق فرنسيين مسلحين يحاكمون فى العراق.وقالت الوزيرة أثناء برنامج سياسى من تنظيم وسائل إعلام فرنسية “بالطبع إذا تعلق الأمر بعقوبة الإعدام فإن الدولة الفرنسية ستتدخل عسكريا”.وردا على سؤال عما يمكن القيام به فى هذه الحالة، اكتفت الوزيرة بالقول إنه يمكن خصوصا “التفاوض مع الدولة المعنية، على أن يتم وفق كل حالة على حدة”.وتأتى هذه التصريحات فى سياق نقاش فى فرنسا بشأن المواطنين الفرنسيين الذين انضموا إلى تنظيمات مسلحة فى العراق وسوريا وتم اعتقالهم من سلطات هذين البلدين.وتقول الحكومة الفرنسية حتى الان أنها تؤيد محاكمة هؤلاء الفرنسيين فى البلدان التى يعتقلون فيها شرط توافر محاكمة عادلة.وكررت الوزيرة، “بوصفى وزيرة للعدل أنا بالطبع متمسكة إلى أقصى حد بمحاكمة عادلة”.وحكم فى 22 يناير على مسلحة ألمانية بالإعدام فى العراق.وطلب محامو مسلحتين فرنسيتين معتقلتين فى العراق من الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون “تعبئة كاملة (للدفاع عنهما)” فى حال حكم عليهما بالاعدام.وبحسب مصدر قريب من الملف تضم معسكرات او سجون فى العراق وسوريا بضع عشرات من الفرنسيين مع عشرات القصر.

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