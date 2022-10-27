فسخ عقود 7 مستشارين في رئاسة الجمهورية

فسخ عقود 7 مستشارين في رئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم مدير مكتب رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، طلبا الى مكتب مدير هيئة المستشارين والخبراء بفسخ عقود 7 مستشارين.ادناه نص الوثيقة: 

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