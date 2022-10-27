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البارزاني وعلاوي يؤيدان حكومة “المالكي” برئاسة السوداني
فسخ عقود 7 مستشارين في رئاسة الجمهورية
تحالف السيادة:سندعم تمرير حكومة السوداني لأنها ستملأ جيوبنا بالمال العام
التشكيلة النهائية لكابينة السوداني الإطارية التوافقية الفاشلة الفاسدة
حكومة الإقليم تطالب حكومة السوداني بتنفيذ المادة 140 الدستورية وتشريع قانون النفط والغاز
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حكومة الإقليم تطالب حكومة السوداني بتنفيذ المادة 140 الدستورية وتشريع قانون النفط والغاز
الإحصاء التركي:العراقيون اشتروا 5250 منزلاً في المدن التركية خلال 9 اشهر الماضية
الطاقة النيابية:30 ترليون دينار التغطية المالية لتأمين الكهرباء لمدة 5 سنوات
مصدر سياسي:صراع انتفاخ الجيوب ما زال قائما بين تحالفي السيادة وعزم بشأن الحقائب الوزارية
وزارة التخطيط:إكمال 90% من الرقم الوظيفي لقطع الطريق على الرواتب المزدوجة
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دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإبطال تكليف السوداني بتشكيل الحكومة
النزاهة:إلقاء القبض على حوت الفساد (هيثم الجبوري) بسرقة 2.5 مليار دولار
بالوثيقة..القضاء يصدر مذكرات قبض بحق المتورطين بسرقة الأمانات الضريبية
بالوثيقة ..ثوار تشرين:لن يستقر العراق بوجود نظام سياسي فاشل فاسد طائفي تبعي
علاوي:سرقة “القرن” كان بابها رئيس المالية النيابية السابق هيثم الجبوري
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