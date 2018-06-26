فهمي:تحالف سائرون مع النصر ليس على حساب أحد

بغداد/شبكة أخبار العراق- عبر تحالف سائرون، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من انسحاب أحد الأطراف المتحالفة معه، فيما أكد ان تحالفه مع “النصر” ليس على حساب “الفتح”.وقال القيادي في سائرون رائد فهمي في حديث صحفي له اليوم، ان “تحالف سائرون مع النصر واية جهة اخرى لا يعني انه على حساب تحالف الفتح او الحكمة او الوطنية، وانما هو استقطاب للكتل الوطنية من اجل اعلان الكتلة الاكبر”.واضاف ان “موقف تحالف الفتح من تحالف سائرون مع النصر غير واضح وليس لدينا معطيات مؤكدة عنه لغاية الان”.واكد ان “انسحاب اي طرف من التحالف سيؤثر على تشكيل الكتلة الاكبر ولن يؤثر على المنهج والمبدأ للتحالف”، مبينا ان “كل اللقاءات التي جرت ثبتت ودونت المبادئ”.