فوز بايدن في ولاية ميشيغان وإيران سعيدة بذلك

فوز بايدن في ولاية ميشيغان وإيران سعيدة بذلك
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بغداد/شبكة أخبار العراق- فاز جو بايدن ليل الثلاثاء بانتخابات ولاية ميشيغان عن مندوبي الحزب الديمقراطي للولاية .وأظهرت استطلاعات الناخبين، انتزاع بايدن انتصارا حاسما على بيرني ساندرز، ما يعزز تقدمه لنيل ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية الأمريكية عن الحزب الديمقراطي .ويتفوق بايدن في استطلاعات أولية لناخبين بعشر نقاط صلبة على ساندرز، الذي فاز بالولاية الشمالية في الانتخابات التمهيدية قبل أربع سنوات، ويعد هذا الفوز الثالث لبايدن بعد ولايتي ميسيسبي وميسوري.وكتب بايدن على تويتر “شكرا ميشيغان”، ويعطي هذا الفوز بايدن تفوقا كبيرا من مندوبي الولاية الـ125، الذين سيشاركون في المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي، لاختيار مرشح لمنافسة الرئيس دونالد ترمب.وقبل انتخابات يوم الثلاثاء، كان بايدن قد جمع 670 مندوبا مقابل 574 لساندرز، ولا يزال أمام بايدن وساندرز نحو أكثر من نصف 57 جولة انتخابات تمهيدية، وعلى المرشح الفائز أن يجمع 1,991 مندوبا لضمان نيل الترشيح للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.فيما أعلنت إيران عبر خارجيتها السعادة بفوز بايدن في ميشغان وتمنت له الفوز الرئاسي.

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