قاسم:معوق إداري يحول دون تواجد اللاعب اركان عمار ضمن فريق المنتخب العراقي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف الجهاز الفني للمنتخب الوطني العراقي، عن استبعاد اللاعب اركان عمار، من قائمة أسود الرافدين لمواجهة السعودية.وقال المدير الفني باسم قاسم في تصريحات خاصة لموقع “كوورة” ،اليوم الخميس، أبلغني الاتحاد العراقي لكرة القدم عن وجود معوق إداري يحول دون تواجد اللاعب اركان عمار ضمن قائمة المنتخب الوطني لمواجهة المنتخب السعودي”.وأوضح قاسم أن غياب عمار لن يكون نهائيًا، حيث من الممكن أن تتجدد دعوته تحضيرًا للبطولة الرباعية في النجف وكربلاء، في آذار المقبل، في حال زوال المعوق الإداري.وأشار إلى أنه ينوي الاطلاع على خيارات أخرى لتعويض غياب اللاعب، واختيار الأفضل تمهيدًا لضمه.وأكد قاسم أنه احترم سياسة اتحاد الكرة في التعاطي مع تدرج اللاعبين، وتم غلق ملف استدعاء لاعب منتخب الشباب محمد داوود في الوقت الحالي.