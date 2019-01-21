قتيبة يخطط للعودة إلى وزارة البيئة الملغاة

قتيبة يخطط للعودة إلى وزارة البيئة الملغاة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، الاثنين، عن تحرك لفصل وزارة البيئة عن الصحة.وقال المكتب الاعلامي لرئيس اللجنة قتيبة الجبوري، في بيان ، إن “اللجنة عقدت اجتماعا تمت فيه مناقشة موضوع اكمال قانون مسودة الضمان الصحي لغرض عرضها على مجلس النواب للقراءة الأولى تمهيدا لإقرار هذا القانون المهم”.وأضاف البيان، أنه “تم رفع التوصية التي تم اعدادها في الدورة السابقة من قبل اللجنة الخاصة بتعيين خريجي كليات العلوم ورفعها الى هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض تخصيص احدى الجلسات لإدراجها ضمن جدول الاعمال، لغرض التصويت عليها بالصيغة القديمة لضمان حقوق هذه الشريحة الكبيرة من ابنائنا”.وأوضح، أنه “جرى التأكيد على ضرورة اكمال موضوع فصل وزارة البيئة عن الصحة والذي اتخذ بموجبه قرار لجنة الصحة والبيئة في الأسبوع الماضي على فك الارتباط، وتم رفعه الى هيئة الرئاسة لغرض درجه في جدول أعمال احدى الجلسات القادمة للتصويت عليه من قبل مجلس النواب”.يذكر ان قتيبة الجبوري متهم بالفساد وسبق وان شغل منصب وزير البيئة ويعتبر نوري المالكي والده الروحي.

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