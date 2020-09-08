قوباد يصل بغداد

قوباد يصل بغداد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد على رأس وفد كردي رفيع.وقال مصدر ، إن ” نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني وصل، صباح اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد لإستئناف المباحثات مع الحكومة الاتحادية لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين”.وأضاف المصدر، أن “الوفد سيعقد اجتماعات مكثفة لحسم الملفات العالقة وتثبيت حصة الإقليم في موازنة 2021”. 

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