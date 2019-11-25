قيادي كردي:بنس ابلغ الأطراف الكردية عن القلق الأمريكي من النفوذ الإيراني الكبير على القرار العراقي

قيادي كردي:بنس ابلغ الأطراف الكردية عن القلق الأمريكي من النفوذ الإيراني الكبير على القرار العراقي
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف سياسي قيادي في اقليم كردستان، الاثنين (25 تشرين الثاني 2019)، عن أبرز ما دار من نقاشات خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى أربيل، مشيراً الى أن بنس أرسل تطمينات للقيادات الكردية بالإبقاء على امتيازاتهم التي حصلوا عليها في حال أصبح هناك تغيير في الدستور.وقال السياسي الكردي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “بنس أجرى خلال زيارته لأربيل اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وبشكل انفرادي، ولم يكن عبر الدائرة التلفزيونية المشتركة”، وفق ما نشرت وسائل اعلام.وأضاف، أن “نائب الرئيس الأميركي اجتمع مع جميع الأطراف الكردية، حيث مثل الحزب الديمقراطي رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني”، لافتاً الى أن “الاتحاد الوطني مثله نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، ومثل حركة التغيير النائب الثاني لرئيس الاقليم مصطفى سيد قادر”.وأوضح، أن “نائب الرئيس الأميركي أبلغ الأطراف الكردية المجتمعة، بأن الولايات قلقة جدا من سيطرة إيران على القرار العراقي، وهذا ما لا يمكنه الاستمرار ابدا”.وأشار الى أن “نائب الرئيس الأميركي أرسل تطمينات للقيادات الكردية على أن أي تغيير في الدستور او الانتخابات او الحكومة، سيكون الكرد في مأمن وستبقى الامتيازات والمكاسب التي حصلوا عليها كما هي”.ولفت إلى أن “القيادات الكردية ابلغت بنس بأنه لا يمكن لكردستان إلا أن توازن بالعلاقات بين إيران وأميركا، لأن لديها حدوداً مشتركة مع طهران وأي معاداة علنية قد تسبب لها مشاكل سياسية وأمنية”.وتابع، أن “بنس وعد باستمرار الدعم الأميركي والمساعدات المقدمة لقوات البيشمركة، كما توعد بأن تبقى قوات التحالف تدافع عن كردستان في حال تعرضها لأي خطر، بشرط تعاون الأخيرة مع واشنطن لتنفيذ المصالح العليا الأميركية”.

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