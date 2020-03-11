كاتانيتش يغادر العراق بسبب كورونا

كاتانيتش يغادر العراق بسبب كورونا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- غادر مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، سريتشكو كاتانيتش، الى بلاده سلوفينيا بعد توقف الدوري الممتاز بسبب فايروس كورونا.وقال مصدر في اتحاد الكرة في تصريح صحفي ،إن “الاتحاد العراقي لكرة القدم، منح مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، إجازة مفتوحة حتى اشعار اخر”.وبين أن “المدرب غادر الى بلاده سلوفينيا بسبب توقف الدوري الممتاز وكذلك تأجيل مباريات اسود الرافدين في التصفيات حتى اشعرا اخر بسبب كورونا”.يذكر ان عقد كاتانيتش ينتهي في شهر أيلول المقبل. 

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