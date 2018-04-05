كردستان تطالب واشنطن بقاء قواتها في العراق

أربيل/ شبكة أخبار العراق- دعا ممثل حكومة اقليم كردستان في الولايات المتحدة بيان سامي عبد الرحمن،الخميس، إلى بقاء الأميركان في العراق من اجل “مساعدة” من “صدمة داعش”، في محاولة لمغازلة الأميركان بعد توتر العلاقات معهم عقب الاستفتاء.ونقل موقع “بيرت بارت” الامريكي في تقرير عن عبد الرحمن قولها في حلقة نقاشية استضافها المعهد الامريكي للسلام مخاطبا الامريكان “نحن بحاجة اليكم ان تبقوا في العراق وتساعدون مجتمعنا في التعافي من آخر الصدمات التي واجهتنا”. وأضافت ، أن “العراق يواجه مهمة شاقة في اعادة الاعمار والتعامل مع الازمة الانسانية التي تسيطر على البلاد بعد سقوط داعش في ساحة المعركة”.واشارت إلى أنه “علينا ان نتذكر انه رغم هزيمة داعش فانه لايزال يشكل تهديدا ، ولذا نحن بحاجة الى التعاون الامني”.واعتبر التقرير دعوة عبد الرحمن بأنها “تأتي بعد معارضة ادارة ترامب لجهود الانفصال الكردي العام الماضي والتي أفسدت العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة وكردستان العراق”.من جانبه قال قائد القوات الامريكية في الشرق الاوسط الجنرال ستيف فوتل الذي حضر الجلسة إن “عواقب المعركة ضد داعش اكثر تحديا من القتال العسكري “، مشددا انه ما زال امام التحالف ستة اشهر قبل ان يصل الى هذه المرحلة”.