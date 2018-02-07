“كردستان 24”:الحكم المؤبد على مجموعة من البيشمركة من قبل القضاء العراقي
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- ذكرت محطة “كردستان 24″، الاربعاء، أن محكمة عراقية، أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مجموعة من مقاتلي البيشمركة تم أسرهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي خلال المعارك بين الجانبين.وقالـت وزارة البيشمركة، في بيان، بحسب المحطة الكردية، إن “القضاء العـراقي حكم على عدد من مقاتلينا بالحبس المؤبد وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب، وتم إيداعهم في سجن بمحافظة المثنى”، مشيرة إلى إن “العدد الإجمالي لاسرى البيشمركة لدى داعش 97 مقاتلاً تم التحقق مـن كون 38 منهم أحياء”.وقال ممثل عوائل البيشمركة الأسرى لدى داعش شيخ عرفان، وفقا لما نشرته محطة “كردستان 24″، ان “نحو 38 من البيشمركة في بغداد الآن وسنعمل بالتنسيق مع وزارة البيشمركة على إطلاق سراحهم”.