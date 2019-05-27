كـاتـنـيـتـش يستدعي لاعب القوة الجوية محمد قاسم لقائمة المنتخب

كـاتـنـيـتـش يستدعي لاعب القوة الجوية محمد قاسم لقائمة المنتخب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استدعى مدرب منتخبنا الوطني كـاتـنـيـتـش لاعب القوة الجوية محمد قاسم لقائمة المنتخب.وقال مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم ، ان”كاتنيش استدعى لاعـب الـقـوة الجـويـة مـحـمـد قـاسـم لـوديـة تـونـس الـشـهـر الـمـقـبـل”.واضاف، ان”استدعاء قاسم جاء بعد الاداء الجيد الذي قدمه مع الجوية خلال الموسم الجاري”.

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