كوبيتش يؤكد على التزام الأمم المتحدة بمساعدة العراق في انتخاباته
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد ممثل الأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، اليوم الاثنين، التزام الأمم المتحدة بمساعدة الحكومة والمفوضية على اجراء الانتخابات العراقية القادمة في موعدها المحدد.وذكر بيان لمكتب الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، في بيان، ان “العلاق استقبل، اليوم، ممثل الأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، في مقر عمله الرسمي”، لافتا الى انه “جرى خلال اللقاء التباحث في نتائج المؤتمر الدولي لاعادة اعمار العراق، الذي استضافته دولة الكويت الشهر المنصرم”.واضاف ان “الأمين العام وضيفه تناولا خلال اللقاء التحضيرات لأجراء الانتخابات العراقية القادمة في موعدها، حيث اكد كوبيتش على التزام الأمم المتحدة بمساعدة الحكومة والمفوضية على ذلك”.واشاد العلاق خلال اللقاء بـ”نجاح مؤتمر الكويت الذي حقق أهدافه المرجوة في تقديم الفرص الاستثمارية في العراق، وفتح باب الاستثمار امام جميع الشركات الدولية الرصينة”، مشيرا الى ان “الحكومة العراقية تعمل بتنسيق عالي المستوى لمتابعة نتائج مؤتمر الكويت”.ومن جانبه أعرب كوبيتش عن “سروره بنتائج المؤتمر الإيجابية وبالرؤى والاستراتيجيات التي طرحت في مؤتمر الكويت لإصلاح البلاد”، مؤكدا على “الدعم الكامل لمرحلة تنفيذ جميع التزامات المجتمع الدولي تجاه دعم العراق من خلال بحث الآليات الكفيلة بتسهيل تنفيذها، وان هنالك اجتماعات عدة ستعقد لتناول الموضوع”.