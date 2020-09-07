لافروف يصل دمشق

لافروف يصل دمشق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى دمشق، اليوم الاثنين، في أول زيارة له إلى سوريا منذ سنة 2012.ومن المنتظر أن يلتقي لافروف الرئيس الرئيس السوري بشار الأسد، قبل أن يجتمع بنظيره السوري وليد المعلم.وتعد هذه الزيارة لوزير الخارجية الروسي إلى دمشق الأولى منذ فبراير 2012.ووصل في وقت سابق وفد من الحكومة الروسية برئاسة نائب رئيس الوزراء، يوري بوريسوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، نائب وزير خارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. 

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