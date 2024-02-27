ماكرون:إنشاء تحالف لتوجيه ضربات في العمق الروسي

ماكرون:إنشاء تحالف لتوجيه ضربات في العمق الروسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ حلفاء أوكرانيا سيشكلون تحالفاً لتسليم صواريخ متوسطة وطويلة المدى إلى أوكرانيا.وقال ماكرون في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا إنه تقرر “إنشاء تحالف” لتوجيه “ضربات في العمق” وبالتالي لتزويد أوكرانيا بـ “صواريخ وقنابل متوسطة وطويلة المدى”.وأوضح ماكرون إنه لن يستبعد نشر قوات برية فرنسية في أوكرانيا.وقال ماكرون أنه لا يوجد شيء مستبعد لضمان عدم فوز روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وذلك بعد اختتام مؤتمر للمساعدات الأوكرانية في باريس في وقت متأخر من يوم الاثنين.وقال ماكرون إنه لم يكن هناك توافق في الآراء بشأن استخدام القوات البرية في اجتماع أكثر من 20 رئيس دولة ورئيس وزراء ، لكن لا يمكن استبعاد أي شيء فيما يتعلق بالديناميكية المستقبلية. ويمكن لكل دولة أن تقرر بشكل مستقل وسيادي نشر القوات البرية.وأوضح الرئيس الفرنسي أنه في الاجتماع، تقرر تشكيل تحالف لتزويد أوكرانيا بالصواريخ لشن هجمات بعيدة خلف الخطوط الروسية. وعلى المدى القصير، ينبغي أيضا تعبئة ذخيرة إضافية لأوكرانيا من مخزوناتها الخاصة.وذكر ماكرون أن تسليم طائرات مقاتلة فرنسية من طراز ميراج لم يتقرر بعد ، لكن المعدات العسكرية الفرنسية التي يمكن أن تساعد أوكرانيا لا تزال قيد الدراسة.

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