ماكرون:إنشاء تحالف لتوجيه ضربات في العمق الروسي

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
رئيس البرلمان بالإنابة يوجه بالتشديد على تكميم الأفواه لاستمرار الفساد والفشل
العراق وأرمينيا يؤكدان على تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات
السوداني لمحافظ بغداد: أنت من ” حبال المضيف” عليك تنفيذ برنامجي الحكومي
مصدر مسؤول:النزاهة تستقدم مسؤولين في حكومة الانبار بتهم الفساد
التخطيط النيابية:حكومة البارزاني لم تلتزم بالموازنة وضد توطين رواتب موظفيها
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
المالكي يؤكد على تعزيز النفوذ الإيراني في العراق
احفظوا هذا التاريخ..السوداني:عام 2025 موعداً لإيقاف استيراد المشتقات النفطية
السوداني:80% نسبة إنجاز برنامجي الحكومي لغاية يوم 20 شباط 2024!
بالوثيقة..نائب:وزير الخارجية يعمل ضد سيادة العراق ومصالحه
“دولة كردستان”في ظل حكومة الغمّان الإطارية تعلن عن دخول مواطني(53) دولة للإقليم بدون تأشيرات
-
- اذاعة INN