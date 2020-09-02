ماكرون:التدخلات الخارجية أكبر تحدي يواجه العراق

ماكرون:التدخلات الخارجية أكبر تحدي يواجه العراق
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن العراق يواجه تدخلات خارجية منذ سنوات، مبينا أن الحرب على داعش لم تنتهِ.وذكر ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية برهم صالح في العاصمة بغداد ، أن “العراق يواجه تدخلات خارجية بدأت منذ سنوات والحرب على داعش لم تنته حتى لو هزمنا التنظيم على الأرض”.وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق الأربعاء (02 أيلول 2020)، بعد وصوله إلى بغداد قادما من بيروت، “أتيت لتقديم الدعم في وقت التحديات”.وذكر ماكرون في تغريدة عبر حسابه على منصة “تويتر”: “في بغداد، حيث يسعدني أن أزور العراق للمرة الأولى، أتيت لتقديم دعمنا للعراق في وقت التحديات”.وأكد ماكرون أيضا بتغريدة أخرى، في وقت سابق اليوم الأربعاء، وجود تحديات كبيرة أمام ضمان سيادة العراق، فيما أشار إلى أن الجنود الفرنسيين يقاتلون الإرهاب جنباً إلى جنب.وقال ماكرون، إن “هناك تحديات عديدة لضمان سيادة العراق بكافة أبعاده الأمنية والاقتصادية في الداخل وفي المنطقة”.وأضاف، أن “أمننا الجماعي واستقرارنا الإقليمي على المحك، وأن جنودنا يقاتلون جنباً إلى جنب لضمان الهزيمة النهائية للجهاديين”.من جانبه، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن القضاء على الإرهاب يتطلب دعم الأصدقاء والمجتمع الدولي، فيما أشار صالح إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حريص على دعم العراق.وقال صالح في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي: “تحدثنا في  الكثير من المشتركات مع ماكرون، بما فيه خدمة للعراق وفرنسا ما يخدم المنطقة”.وأضاف، أن “القضاء على الارهاب يتطلب دعم الأصدقاء والمجتمع الدولي، وما زال أمامنا الكثير”، مؤكداً: “لا نريد أن يكون العراق ساحة لصراع”.وتابع الرئيس صالح قائلا: “ناقشت مع ماكرون تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين العراق وفرنسا، وثمنت دور باريس بالحرب على الارهاب”.وأكمل: “قلت لماكرون إن العراق يتطلع لدور مهم ورئيس في المنطقة، وأطلعته على رؤيتنا”، مشيراً إلى أن “ماكرون حريص على دعم العراق، ونتطلع لزيارة أخرى طويلة للبلاد يزور فيها مناطقها المختلفة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *