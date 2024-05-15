مانشستر سيتي تفصله خطوة واحدة من الاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز

مانشستر سيتي تفصله خطوة واحدة من الاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بات مانشستر سيتي على بعد خطوة واحدة من الاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز، بفوزه مساء أمس الثلاثاء على مضيفه توتنهام 2-0، في مباراة مؤجلة.وأحرز النجم النرويجي إيرلينج هالاند هدفي المباراة في الدقيقتين 51 و90+1.وبهذا الفوز، يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 88 نقطة، بفارق نقطتين أمام آرسنال صاحب المركز الثاني، مع تبقي جولة واحدة من عمر المسابقة، فيما فقد توتنهام أمل احتلال المركز الرابع والتأهل إلى دوري الأبطال، حيث يتأخر عن أستون فيلا بفارق 5 نقاط.

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