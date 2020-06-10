متى يتم استجواب (ذكرى علوش) يا نواب بغداد ؟

متى يتم استجواب (ذكرى علوش) يا نواب بغداد ؟
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بقلم:زهير الفتلاوي

المشاكل الكثيرة والوفيرة تكمن في انعدام الخدمات البلدية ، واهمال ملف تنظيف بغداد وتعبيد الطرق وترقيع ،،العكر والطسات ،، خاصة ان امينة بغداد ذكرى علوش تفتخر بإنجازها والحصول على (لقب صاحبة المليون طسه) في بغداد . امنية لبغداد امتازت عن الاخرين بكثرة السكوت على ملفات الفساد والافساد والبقاء في المنصب لأكثر من ثمان سنوات والسبب هو نسيان عاصمه اسمها بغداد وتدير خدماتها امرأة ماكرة اتخذت من السكوت والابتعاد عن الاعلام شماعة لغرض تبرير مشاريع الفشل والفساد والاهمال . حين تسلمت المنصب قالت سوف ابتعد عن وسائل الاعلام لغرض اكمال وانجاز المشاريع الاستراتيجية لبغداد ومنها خدمات (المدن الجديدة )داخل بغداد في جانبي الكرخ والرصافة ، من مشاريع الصرف الصحي والتبليط ورفع النفايات وتقوية اسالة الماء الصالح للشرب ، واهم فقرة قالت سوف انظف بغداد …. ولكن للأسف الشديد نرى انها فشلت والدليل لم ولن تكمل اي مشروع والدليل ، توقف مشروع تجميل قناة الجيش ، ومجاري الرصافة ، وتعبيد منطقة الثعالبة ، وبغداد تحتل المركز الاول بكثرة النفايات والحفريات . ماذا يقول نواب بغداد وهم اكثر من سبعين نائب وذكرى علوش تجلس على البرج العاجي ولاتزور احياء بغداد لترى ما تحتاج تلك المدن والاحياء السكنية من خدمات بلدية . ليس التجوال في منطقة قلب المنصور والجادرية هذه المعادلة مرفوضة والقاص والداني يعلم اين يكمن الخلل في مشاريع امانة بغداد ، الحفريات والمطبات ومئات الحوادث للمركبات بسبب الطريق الخاص بقناة الجيش وهو نقطة من بحر كشف النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، عن حقيقة سعيه لاستجواب أمينة العاصمة ذكرى علوش واقالتها بسبب فشلها في تقديم الخدمات، فيما اشار الى وجود كروب باسم “نواب بغداد” على المواطنين الاطلاع وتقديم الشكاوي .

استجواب ذكرى علوش واقالتها من منصب امين بغداد مجرد وقت وكل نواب بغداد هم عازمون على ذلك بعض النواب قالو لم نجد التعاون والمتابعة والتنسيق من قبل الامينة، فعندما نبلغ عن وجود منطقة بحاجة الى خدمات لا تستجيب لذلك وتترك هذا الامر وافادت مصادر مطلعة من داخل البرلمان ، عن سعي الكتل السياسية استجواب امينة بغداد ذكرى علوش وامكانية اقالتها بسبب الفشل في تقديم الخدمات الى جميع مناطق العاصمة بغداد. هذه رسالة الى السيد الكاظمي بضرورة زيارة مقر امانة بغداد والاطلاع على مشاريع الفساد والفشل والى نواب بغداد .

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