مجلس السليمانية:اللامركزية في محافظتي السليمانية وحلبجة الحل الأمثل للأزمة مع حزب بارزاني

مجلس السليمانية:اللامركزية في محافظتي السليمانية وحلبجة الحل الأمثل للأزمة مع حزب بارزاني
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السليمانية /شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس محافظة السليمانية آزاد محمد امين، الاحد، ان النظام اللامركزية الادارية والمالية في محافظتي السليمانية وحلبجة هو الحل لازمات الاقليم المتكررة.وقال امين  في تصريح اورده  موقع الاتحاد الوطني الكردستاني” ، انه “من اجل انعاش المشاريع الخدمية وايصالها بافضل صورة الى المواطنين نحن نؤيد نظام اللامركزية الادارية والمالية”،واضاف ان”نظام اللامركزية الادارية هو الحل الافضل في المرحلة الراهنة والازمة التي يشهدها اقليم كردستان بشكل عام وحدود محافظة السليمانية بشكل خاص، نحن نريد معالجة تلك المشاكل عن طريق نظام اللامركزية”.وتابع امين، أنه “بشكل عام نحن نريد ان يكون هناك اجماع حول نظام اللامركزية ونريد ان يفهم المواطن اهمية وفوائد هذا النظام بشكل عام”.

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