مجلس القضاء:التحقيق مع النواب الفاسدين دون الحاجة إلى مفاتحة البرلمان

مجلس القضاء:التحقيق مع النواب الفاسدين دون الحاجة إلى مفاتحة البرلمان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس القضاء الأعلى، الخميس، إعماماً إلى المحاكم يقضي فيه بتنفيذ إجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد دون الحاجة إلى مفاتحته.وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان، إن “مجلس القضاء الأعلى أصدر إعماماً لكافة المحاكم بتنفيذ اجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والإداري دون الحاجة إلى مفاتحته بغية مفاتحة البرلمان بخصوص رفع الحصانة بعد أن صوت مجلس النواب على رفع الحصانة عن النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والإداري”.واشار المركز في بيان ، إلى “تأكيد مجلس القضاء الأعلى على الجهات التنفيذية بالتنفيذ المباشر لمذكرات القبض أو الاستقدام”.يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت، الثلاثاء الماضي، على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد بعد وصول ملفه من القضاء إلى البرلمان.

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