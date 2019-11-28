محافظ الناصرية يطالب عبد المهدي بطرد الفريق جميل الشمري من المحافظة لتسببه بقتل أبنائها

محافظ الناصرية يطالب عبد المهدي بطرد الفريق جميل الشمري من المحافظة لتسببه بقتل أبنائها
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الناصرية/ شبكة أخبار العراق- طالب عادل الدخيلي محافظ ذي قار، الخميس، رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، الخميس، بإبعاد قائد عسكري وتشكيل لجنة تحقيقية.وذكر مكتب المحافظ، في بيان ، أن “المحافظ طالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإبعاد الفريق جميل الشمري لإخلاله بأمن المحافظة وقتله أقل من 24 ساعة 56 وإصابة 195 من شباب الناصرية المنتفض”.وأضاف البيان، أن “الدخيلي طالب بتشكيل لجنة تحقيقية ومعاقبة كل من تسبب بسقوط دماء ابناء المحافظة”.

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