محافظ ديالى يؤكد على تسهيل دخول الزوار الإيرانيين عبر منفذ المنذرية

بعقوبة/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة الامنية بمجلس محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، اجتماع عراقي- ايراني، عقد لبحث ملف دخول زوار الاربعين غبر معبر المنذرية.وقال رئيس اللجنة الامنية،القيادي في منظمة بدر صادق الحسيني، في حديث صحفي، إن “محافظ ديالى مثنى التميمي والقيادي في منظمة بدر، عقد لقاءً موسعاً مع محافظ كرمنشاه الايرانية في قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة)، لبحث ملف اجراءات دخول زوار الاربعين الايرانيين عبر معبر المنذرية الحدودي”.وأضاف الحسيني، أن “الاجتماع كان تنسيقيا، وجاء لبحث الاجراءات والخطوات اللازم اتخاذها من قبل كلا الطرفين لتامين تدفق الزوار عبر معبر المنذرية الحدودية، إضافة إلى الامكانيات الامنية الواجب توفرها والاعداد”.وتابع رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى، أن “من المبكر اصدار قرار حاسم حيال الاتفاق النهائي، لكنه سيصدر خلال الاسابيع المقبلة وفق قرار حكومي، بعد اكمال الاجراءات”.