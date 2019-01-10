محافظ كركوك يدعو الأحزاب الكردية إلى إزالة التوتر في المحافظة

محافظ كركوك يدعو الأحزاب الكردية إلى إزالة التوتر في المحافظة
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 كركوك/شبكة أخبار العراق- دعا محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، الخميس، الى سرعة قيام القوات الامنية بأزالة مظاهر التوتر وتدعيم أمن وأستقرار وسلامة مواطني المحافظة جميعا وفق ما جاء بتوجيهات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال الجبوري في بيان :”قمنا باتصالات مبكرة مع مكتب رئيس مجلس الوزراء واننا نثمن الموقف الذي اعلن عنه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتوجيهاته للقوات الأمنية بشأن رفع علم اقليم كردستان على مقرات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وعدد من شوارع كركوك”.وأكد الجبوري، أن “الموقف جاء بعد النداء الذي اطلقته ادارة المحافظة ليلة امس واتصالاتنا المستمرة, ويجسد حرصه الكبير على أمن واستقرار محافظة كركوك التي تنعم بالأمن والسلام منذ رفع راية العراق الواحد في عموم المحافظة منذ اكثر من عام”.وتابع، “نقدم لرئيس مجلس الوزراء بالشكر والأمتنان لموقفه واستجابته السريعة والتي تدل على حكمته وادارته الناجحة وحرصه على أمن وأستقرار كركوك”، داعيا لـ”سرعة قيام القوات الامنية بأزالة مظاهر التوتر وتدعيم أمن وأستقرار وسلامة مواطني كركوك جميعا وفق ما جاء بتوجيهات رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة”.وكان مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اصدر، امس الاربعاء  بياناً بشأن رفع العلم الكردستاني في مقرات حزبية ب‍كركوك، مشيرا الى عبد المهدي اجرى اتصالات عاجلة برئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور والساهر على ضمان الالتزام به.وكانت وسائل اعلام محلية نشرت خبرا مفاده أنه تم “انزال علم كردستان من مقرات الاتحاد الوطني الكردستالني في محافظة كركوك”, فيما نفى جهاز مكافحة الارهاب في المحافظة ذلك.

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