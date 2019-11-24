محافظ نينوى الجديد يتعهد بتطوير المحافظة وتحقيق العدالة

الموصل/ شبكة أخبار العراق- قال قائد عمليات نينوى السابق نجم الجبوري، المنتخب مؤخراً محافظاً لنينوى من قبل مجلس المحافظة، إن أساس عمله سيكون العدل والانصاف، فيما أشار الى أن اختياره ’’من أبناء المحافظة’’ هو تكريم للقوات المسلحة.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي: “أشكر أهالي محافظة نينوى على الثقة التي منحوني إياها، أن أكون قائداً لهذه المدينة، وأشكر رئيس ونائب وأعضاء مجلس المحافظة الذين ترجموا رغبة أهالي نينوى بانتخابي هذا اليوم”.

وتابع: “اعاهد جميع أهالي محافظة نينوى بما فيهم كرد وشبك ومسيح وعرب ويزيديين وتركمان، بأني سأكون لجميع أهالي المحافظة”.

وأضاف، أنه “سيعمل جاهداً على توفير فرص العمل لجميع أهالي المحافظة”، لافتاً الى أنه “يتوسم بأعضاء البرلمان والحكومة العراقية على أن تساعده في أداء المهمة”.

وأكمل قائلاً، إن “بالنسبة لنا داخل محافظة نينوى ستتعاون جميع جهود الشباب والنساء، أن ننتقل بواقع محافظتنا المزري الى واقع أفضل وجيد”.

وتابع، أن “أساس عمله سيكون العدل والانصاف”، مشيراً الى ان “هذا التكليف من أبناء محافظة نينوى هو تكليل للقوات المسلحة التي جادت بدمائها من اجل تحرير هذه المحافظة”.

قبيل ذلك أفاد مصدر مطلع في محافظة نينوى، بأن مجلس المحافظة عقد جلسته التي خصصها للتصويت على المحافظ الجديد خلفاً للمقال منصور المرعيد.

وقال المصدر ، إن “مجلس محافظة نينوى صوّت على اللواء المتقاعد نجم الجبوري محافظاً بالأغلبية بـ 23 صوتاً”.

وأضاف ان” مجلس محافظة نينوى صوت على الجبوري محافظاً بعد تنافسه مع مرشحين اثنين آخرين”، مشيراً إلى أن “مجلس نينوى عقد جلسته في مبنى المجلس شرق مدينة الموصل”.