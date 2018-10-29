مدرب النفط:فريقنا جاهز لمواجهة الهلال السعودي

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد مدرب كرة النفط حسن احمد ،الاثنين، جاهزية فريقه لمواجهة مضيفه الهلال السعودي لحساب ذهاب الدور الستة عشر لبطولة كأس زايد للاندية العربية الابطال. وقال احمد في حديث صحفي له اليوم: ان” منافسنا فريق كبير وله مكانته على المستويين العربي والاسيوي وهو من اعرق وافضل الاندية السعودية فضلا عن امتلاكه للاعبين محليين ومحترفين مميزين مؤكدا ان فريقه عازم على الظهور بمستوى جيد وعكس صورة مميزة عن المرة العراقية”. واضاف ان ” ادارة النادي والملاك التدريبي وضع كل ثقته باللاعبين الذين سيكونون على قدر كبير من المسؤولية وسيؤدون مباراة كبيرة مؤكدا ان النفط يحظى بمؤازة جميع جماهير الاندية العراقية والاعلام الرياضي وهذا سيعطينا دافع كبير لتقديم افضل المستويات”.