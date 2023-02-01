مسؤول تركماني:المادة 140 انتهت مدتها دستوريا

مسؤول تركماني:المادة 140 انتهت مدتها دستوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العرتاق- كشف القيادي التركماني النائب السابق نيازي اوغلو، الاربعاء، عن سعي كردي  للسيطرة على المناطق من خلال تفعيل المادة “140”، مؤكدا انتهاء صلاحية العمل بالمادة من الدستور العراقي.وقال اوغلو، في حديث صحفي، ان “المادة (140) من الدستور العراقي انتهت صلاحيتها منذ سنة 2007، فالدستور أكد على تطبيق هذه المادة بهذه السنة وبعد مرور كل هذه السنين دون أي تطبيق هذا ما يعني انتهاء العمل وفق هذه المادة، وهناك من يريد ان يفعل تلك المادة وفق الاجندة والاهواء السياسية، وليس الدستورية والقانونية”.وبين القيادي التركماني ان “إقليم كردستان يسعى ويحاول العودة للسيطرة على الكثير من المناطق تحت عنوان تفعيل المادة (140)، وهذا الامر ترفضه القوى السياسية والشعبية العربية والتركمانية، ولا يمكن جعل مصير تلك المناطق وفق التوافقات السياسية والحزبية”، مبينا ان “أي محاولة لعودة السيطرة الكردية على تلك المناطق يتواجه بالرفض الشديد”.

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